"2.000€ nets pour ceux qui se forment aux métiers en pénurie": Willy Borsus veut des mesures chocs pour relancer la Wallonie

Ce lundi matin, Willy Borsus était l'invité politique de Bel RTL à 7h50. Le ministre wallon de l’économie et de l’aménagement du territoire a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley, notamment pour évoquer la santé économique de la Région wallonne et les conséquences des inondations de juillet.

Après le Covid, après les inondations, il y aura une bonne reprise économique en Wallonie ?

"Je pense qu’on doit prendre un certain nombre de dispositions pour soutenir la relance. On sait que l’on a par exemple une difficulté importante concernant des métiers en pénurie. Des réformes sont en cours, elles doivent s’amplifier concernant le Forem, l’accompagnement, l’activation des chômeurs. Je pense qu’il faut un certain nombre de mesures chocs. Je propose par exemple que l’on puisse accorder 2.000 euros nets aux personnes qui viennent rapidement se former dans des métiers en pénurie. On pourrait identifier une cinquantaine de filières très rapidement, le but étant de pouvoir répondre aux besoins, dans la construction, dans les biotechnologies, dans le numérique."

Notamment les maçons dont on aura beaucoup besoin dans les mois qui viennent. Les 2.000 euros nets viendront de quelle poche ?

"Ils viendront de soutiens régionaux, mais il faut être clair. Dès le moment où quelqu’un travaille au lieu d’être au chômage, où quelqu’un vient générer des revenus et de l’activité, c’est aussi alimenter positivement l’économie. Mais on peut étendre le dispositif à certains métiers."

Ce sera une prime pour inciter les jeunes ou moins jeunes à se former dans ces métiers-là ?

"Tout à fait, c’est ce que nous proposons. Il y aura encore des discussions cet après-midi avec le secteur de la construction et le Forem. Il faut aujourd’hui des mesures qui sont radicalement positives pour faire basculer un certain nombre de convictions et puis peut-être un message: "Participez à la reconstruction de notre région, à la relance de notre région et notre pays". Ce sont des messages mobilisateurs pour un certain nombre de personnes, notamment de jeunes."