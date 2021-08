La famille de Bart De Wever face à un cambrioleur

La famille du bourgmestre d'Anvers et président de la N-VA, Bart De Wever, a reçu lundi une visite "indésirable", à Deurne (Anvers) indique la police locale. Un membre de la famille s'est retrouvé nez à nez avec un cambrioleur, qui a pris la fuite à vélo. La police a rapidement mis la main sur un suspect.



Les faits se sont déroulés peu avant 18h00. C'est grâce aux images de la caméra de surveillance que le suspect a pu être arrêté une quinzaine de minutes plus tard. Ce dernier a déjà été condamné par le passé pour des agressions et des infractions liées à la drogue. La police ne souhaite pas dire si le suspect était armé.