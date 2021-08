Des balades artistiques au programme samedi et dimanche à la Citadelle de Namur

(Belga) "Explonarium", un nouvel événement dirigé par les organisateurs du festival des arts forains "Namur en mai", aura lieu ces 4 et 5 septembre à la Citadelle de Namur. Le concept conjugue à la fois balade, art et patrimoine.

Proposées en journée et en nocturne, les balades sont prévues pour durer de 2h15 à 2h45. Elles seront ponctuées de diverses haltes artistiques. Aux manettes, on trouvera notamment Lolly Wish, la maîtresse de cérémonie Crazy Horse, le célèbre cabaret parisien. La Namuroise d'origine proposera un show "so glamour" (uniquement en nocturne). "Explonarium" mettra aussi en avant Fake Empire, un groupe de musique belge 100% féminin qui fera voyager les visiteurs dans son univers pop-indie. Sans oublier la compagnie des Bonimenteurs qui proposera un spectacle "aussi absurde qu'avant-gardiste". Petits et grands pourront profiter des balades sans pass sanitaire. Des départs sont prévus à 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 tant le samedi que le dimanche. S'ajoutent à cela trois séances en nocturne le samedi, à 19h30, 20h30 et 21h30. Les groupes seront de petite taille, "pour une expérience en toute intimité", ajoute l'organisation. En sus, le port du masque et la distanciation sociale ne seront pas obligatoires. Le prix de l'activité est fixé à 12 euros pour les 3 à 15 ans et à 29 euros à partir de 16 ans. Informations et réservations sur www.explonarium.be. A l'avenir, les organisateurs comptent aussi décliner la formule dans d'autres villes et sites historiques. (Belga)