Le PDG de la biotech Galapagos, Onno Van de Stolpe, prend sa retraite

(Belga) Le PDG et fondateur de la société de biotechnologie Galapagos, Onno van de Stolpe, va prendre sa retraite, annonce l'entreprise dans un communiqué lundi soir. "Mon temps à la tête de Galapagos touche à sa fin", confirme le PDG.

Le conseil de surveillance est à a recherche d'un successeur, et M. van de Stolpe restera PDG jusqu'à la nomination de celui-ci. "Malgré les récents revers, nous continuons à progresser dans notre vaste portefeuille de produits, et le lancement commercial de notre premier produit approuvé est en bonne voie. Fort de notre position de trésorerie saine et de notre collaboration à long terme en matière de R&D avec Gilead, je suis convaincu que la société est bien positionnée pour renouer avec la croissance", assure M. van de Stolpe qui a fondé la société en 1999. Le Dr Raj Parekh, président du conseil de surveillance de la biotech salue qu'au cours des 20 dernières années, Onno a construit l'une des principales sociétés de biotechnologie en Europe, faisant passer la société d'une jeune start-up à une société cotée en bourse qui a récemment lancé son premier médicament approuvé". Il ajoute que le conseil de surveillance est extrêmement reconnaissant à Onno "pour ses années de dévouement et de leadership, et pour avoir créé une organisation durable". (Belga)