Prévisions météo: de la grisaille ce matin, peut-on espérer du soleil cette après-midi?

Un flux d'air légèrement instable de secteur nord à nord-est détermine notre temps; il circule entre un anticyclone centré entre l’Écosse et l'Islande, d'une part, et une zone dépressionnaire sur le centre et l'est de l'Europe, d'autre part. Demain, une augmentation du champ de pression sur nos régions y sera à l'origine d'un temps généralement sec.

Ce matin

La visibilité sera parfois réduite en Ardenne, en raison de la brume, du brouillard et des nuages bas. Après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partagé champs nuageux et éclaircies; ces dernières deviendront plus larges l'après-midi. Le risque d'averse sera limité et le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur nord-nord-est.

Ce soir

L'Institut Royal Météorologique (IRM) prévoit d'abord de larges éclaircies mais le ciel deviendra rapidement très nuageux à la côte. Dans le courant de la nuit, les nuages bas gagneront du terrain par le nord. Le temps restera toutefois sec sur la plupart des régions. En Ardenne, de la brume et localement du brouillard pourraient se former. Les minima se situeront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés au littoral, sous un vent de nord faible à modéré.