Les chiffres-clés du procès du 13-Novembre

Le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui s'ouvre le 8 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris, est la plus grande audience criminelle jamais organisée en France, six ans après les attaques terroristes les plus meurtrières commises en France.

En voici les principaux chiffres-clés:

- Au moins 145 journées d'audience prévues jusqu'au 25 mai 2022, selon un planning prévisionnel diffusé en juillet. Les audiences doivent débuter à 12h30 et ne se tiendront pas en principe les lundis, sauf lors des auditions de parties civiles et des plaidoiries.

- Quatorze accusés présents, dont Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont tué 130 personnes et blessé des centaines d'autres à Saint-Denis et Paris: onze seront détenus et trois libres sous contrôle judiciaire.

Six autres accusés sont jugés par défaut.

- Cinq magistrats professionnels composent la cour d'assises spéciale présidée par Jean-Louis Périès, dont deux sont également présidents d'assises: la première assereure Frédérique Aline et la magistrate honoraire Xavière Simeoni.

Quatre magistrats supplémentaires assisteront aux débats et suppléeront les membres de la cour en cas de défaillance.

- Trois avocats généraux pour représenter l'accusation, portée par le parquet national antiterroriste (Pnat): Camille Hennetier, Nicolas Le Bris et Nicolas Braconnay.

- 330 avocats figurent au dossier, dont environ 300 représentant les parties civiles.

- 1.765 personnes, d'une vingtaine de nationalités, s'étaient constituées parties civiles au jour de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises en mars 2020.

Ce nombre est susceptible d'évoluer tout au long du procès, jusqu'aux réquisitions du Pnat.

- Le dossier d'instruction compte 542 tomes, soit 53 mètres linéaires (l'équivalent d'un tiers de la hauteur du tribunal judiciaire de Paris) et un million de pages.

- 550 places dans la salle d'audience principale. Une quinzaine de salles de la cour d'appel pourront être utilisées pour retransmettre les débats selon l'affluence, soit, d'après la juridiction, une capacité totale de 1.000 à 1.200 places.

- Huit caméras pilotées depuis une régie technique pour l'enregistrement historique de ce procès au titre des archives audiovisuelles de la justice, le deuxième en matière de terrorisme après celui des attaques contre Charlie Hebdo et l'Hyper cacher.