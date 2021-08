Cours en présentiel, quarantaine, activités, cantine...: voici comment va se dérouler la rentrée de vos enfants

Dernière journée de détente pour les enfants avant un retour sur les bancs de l'école demain. Une rentrée avec des mesures allégées, surtout en Wallonie. Difficile parfois de s'y retrouver, de savoir ce que vos enfants pourront à nouveau faire et ne pas faire. Ce matin, RTL Info répond à vos questions.

En cette veille de rentrée, RTL INFO fait le point sur tout ce qui change pour vous et vos enfants. Ce qui est sûr, c'est que cette rentrée marque le retour de l'école d'avant, enfin en partie: tout le monde reprend en présentiel, à l'école à 100%. Qu'est-ce que cela implique pour les enfants ?

Et si un élève a le covid, comment ça se passe?

Premier point, les éventuelles classes en quarantaine. Si un seul élève a le covid, il sera écarté. Mais sa classe, elle, continuera. Pas de quarantaine pour les camarades ni l'enseignant.

Par contre, si on a à faire à plusieurs cas dans les enfants, ou si le professeur est positif, alors une quarantaine sera envisagée. Cela vaut pour les maternelles et primaires. Et c'est le centre psychomédicosocial qui tranchera en fonction de l'évaluation des risques.

Les enfants pourront-ils reprendre les activités sportives?

Cette rentrée marque le retour des cours de gym, comme avant, même si le plein air reste privilégié. Les cours de natation aussi peuvent reprendre, avec ici le protocole "piscine" à suivre.

Dans la cours de récréation, cela signe aussi le retour des plaines de jeux, moyennant un lavage régulier des mains.

Les enfants pourront manger à nouveau à la cantine?

C'est aussi le retour des repas chauds à midi, dans un réfectoire bien ventilé, mais aussi des collations collectives et des anniversaires des enfants qui veulent partager leur gâteau avec leurs camarades.

Et les excursions, les fêtes scolaires, ce sera aussi possible?

Ici aussi, les fancy fair, braderie, évènements et fêtes en tous genre peuvent reprendre. Il faudra juste suivre les mêmes règles et protocoles que dans le reste de la société, comme par exemple les jauge limites fixées à 200 personnes maximum à l'intérieur ou 400 à l'extérieur.

Quant aux excursions et petits voyages, qui auront beaucoup manqués aux enfants, ils pourront à nouveau être organisés, là aussi en respectant les protocoles en vigueur dans d'autres secteurs.

Cette année sera donc encore marquée par la crise sanitaire mais beaucoup moins qu'avant: les enfants pourront regoûter à la "vie d'avant", presque comme avant.