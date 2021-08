La princesse Elisabeth étudiera l'Histoire et la politique au Lincoln College, à Oxford

(Belga) La princesse Elisabeth, héritière de la couronne de Belgique, a été acceptée au Lincoln College de l'Université d'Oxford, après avoir réussi les épreuves d'admission de l'institution. Elle fera sa rentrée en octobre prochain, a annoncé mardi le palais royal.

La Duchesse de Brabant y suivra un cursus de trois ans en "Histoire et Politique". Elle connaît déjà bien le Royaume-Uni puisqu'elle a étudié de 2018 à 2020 à l'UWC Atlantic College, au sud du Pays de Galles. En 2020, elle y avait obtenu son baccalauréat international. La Princesse s'était ensuite formée pendant un an à l'École royale militaire (ERM), à Bruxelles. En clôture, elle avait réalisé cet été un stage de trois jours au centre d'entraînement commando à Marche-les-Dames. À la rentrée, Elisabeth rejoindra les quelque 600 étudiants du Lincoln College, l'un des plus petits collèges de l'Université d'Oxford. La fille aînée du couple royal "reviendra régulièrement en Belgique et restera impliquée dans la vie publique belge lors d'activités, seule, avec Sa Majesté le Roi ou avec sa famille", précise le palais.