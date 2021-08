Vaccination à Bruxelles: de nombreuses écoles fermées dès octobre?

Les infections dues au COVID-19 continuent à progresser doucement dans la capitale, a indiqué mardi, lors du point presse hebdomadaire sur la situation épidémiologique à Bruxelles, la responsable du dispositif Covid-19 de la Commission communautaire commune (Cocom) Inge Neven. La campagne de sensibilisation de la rentrée vise les jeunes, via des affiches et des invitations envoyées aux parents. "Si on ne se vaccine pas, je suis convaincue qu'en octobre on va de nouveau devoir fermer la moitié des classes", met en garde Inge Neven.

"Des écoles pourront prendre rendez-vous dans un centre, une antenne, un bus, organiser la vaccination au sein des établissements... Cela se prépare petit à petit".

La vaccination a commencé lundi dans des grands magasins et commencera dans deux pharmacies dans quelques jours. Les nouvelles infections cette dernière semaine sont plus nombreuses dans la catégorie d'âge des 10-19 ans (près de 600), suivent les 30-39 avec près de 550, les 20-29 (environ 500) et les 40-49 (plus de 400). L'augmentation est aussi notable pour la catégorie des 0-9 ans qui atteint quelque 200 infections.

Une observation liée à Bruxelles

Inge Neven observe par ailleurs un déplacement vers le haut dans les âges. "Même dans la catégorie de 50-59, on commence à trouver de plus en plus de cas positifs (250 environ). (...) Le taux de positivité - nombre de cas positifs par 100 personnes testées - augmente également pour les personnes entre 60 et 79 ans et c'est quelque chose que l'on ne voit pas dans les autres régions. On a 80% des plus de 60 ans vaccinées, mais on doit encore continuer les efforts dans ces catégories d'âges. (...) Comme en Flandre et en Wallonie, on voit que les 10-19 ans et 0-9 ans ont un taux de positivité qui augmente".

Les moins de 45 ans visés

Pour les 10-19 ans, la responsable note que ces jeunes ont beaucoup de contacts, sont en ce moment plus largement testés et reviennent aussi de camps d'été. L'incidence atteint 541 cas positifs par 100.000 habitants sur 14 jours, contre 504 la semaine précédente et le taux de positivité est de 7,5% (contre 6,9% la semaine passée). Le taux de reproduction du virus reste encore au-dessus de 1 (1,06) en région bruxelloise, signe que le virus se propage étant donné qu'une personne infectée en contamine en moyenne plus d'une autre.

Les hospitalisations en soins intensifs ont un peu augmenté, mais se stabilisent ces derniers jours. Les décès restent stables, avec un décès par jour environ. Le défi pour la vaccination reste d'atteindre les moins de 45 ans (15% des 12-17 ans pleinement vaccinés, 37% des 18-24 ans, 50% des 25-34 ans et 58% des 35-44 ans). Pour viser les 65% de vaccinés sur l'ensemble de la population fin octobre (au moins une dose), l'objectif de 16.000 premières doses par semaine pourrait être atteint dans deux semaines. La semaine passée, 10.500 premières doses ont été injectées, contre 8.000 la semaine précédente.