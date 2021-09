Coronavirus - 2.025 personnes diagnostiquées positives au Covid-19 en moyenne par jour

(Belga) Par jour en moyenne, 2.025 personnes sont diagnostiquées positives au Covid-19 et environ cinq personne perdent la vie des suites de la maladie en Belgique, selon les derniers chiffres de Sciensano publiés mercredi matin.

Entre le 22 et le 28 août, 2.025 nouvelles contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour (+4%). Durant cette période, 5,1 personnes sont décédées quotidiennement en moyenne des suites du coronavirus, soit un recul de 3%. Entre le 25 et le 31 août, 61 personnes ont été admises en moyenne chaque jour à l'hôpital, un chiffre stable. Au total, 668 personnes sont encore hospitalisées en raison d'une infection par le Covid-19 (+5%) dont 190 en soins intensifs (+11%). Le taux de reproduction du virus est de 1,04 (+2%). Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. En Belgique, 8.412.227 personnes avaient reçu une première dose de vaccin, soit 73% de la population totale (85,3% des adultes), selon les derniers chiffres disponibles. Parmi ces personnes, 8.100.250 sont entièrement vaccinées (70,3% de la population totale et 83,3% de adultes). (Belga)