La Bourse de Tokyo clôture une nouvelle séance pleine d'entrain

(Belga) La Bourse de Tokyo a bouclé mercredi une troisième séance de hausse d'affilée, portée par une série de vents favorables dont la baisse du yen et un indicateur économique positif au Japon.

L'indice vedette Nikkei s'est adjugé un gain de 1,29% à 28.451,02 points, après avoir déjà grimpé de plus de 1% la veille. C'est son plus haut niveau de clôture depuis un mois et demi. L'indice élargi Topix a pris 1,02% à 1.980,79 points. Plusieurs facteurs positifs ont pesé et largement compensé le repli de Wall Street la veille: la baisse du yen face au dollar, un mouvement de change favorable pour les valeurs japonaises exportatrices, la poursuite de la décrue des nouveaux cas de Covid-19 au Japon ou encore un indicateur de bon augure. Les investissements des entreprises ont nettement accéléré sur le trimestre écoulé (avril-juin), selon des données du ministère des Finances publiées mercredi, un nouveau signe encourageant pour la reprise économique au Japon. Ces chiffres vont probablement permettre une révision à la hausse du PIB national du deuxième trimestre, dont une nouvelle estimation est prévue dans une semaine. "Le marché a bien accueilli ces chiffres positifs" et a également spéculé sur d'éventuelles nouvelles mesures de relance du gouvernement alors que des élections législatives approchent, d'après Toshikazu Horiuchi, courtier chez IwaiCosmo Securities interrogé par l'AFP La législature de la chambre basse du Parlement japonais se termine le 21 octobre. Des spéculations de presse ont évoqué la perspective d'élections anticipées, ce que le Premier ministre Yoshihide Suga a toutefois démenti mercredi. L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong était bien orienté lui aussi (+0,57% après 06H50 GMT). L'indice composite de Shanghai a fini en hausse mais celui de Shenzhen a reculé. Le yen baissait sensiblement face au dollar, qui s'échangeait pour 110,28 yens vers 07H15 GMT contre 110,02 yens mardi à 21H00 GMT. La devise japonaise perdait aussi du terrain par rapport à l'euro, qui valait 130,17 yens contre 129,92 yens la veille. Un euro valait 1,1803 dollar, contre 1,1809 dollar mardi à 21H00 GMT. Après avoir hésité au début des échanges en Asie, le marché du pétrole progressait: vers 07H00 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,83% à 69,07 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,85% à 72,24 dollars. (Belga)