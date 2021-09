Coronavirus - Le cdH lui aussi ouvert à la vaccination obligatoire de la population

(Belga) Le président du cdH Maxime Prévot s'est lui aussi montré ouvert, mercredi sur LN24, à la vaccination obligatoire de l'ensemble de la population contre le coronavirus.

"Je pense normal que les formations politiques, dans ce pays comme en Europe, aient privilégié la démarche d'adhésion volontaire à la vaccination. Aujourd'hui, je suis convaincu que cette démarche a montré ses limites. On doit pouvoir aborder sans tabou la question de la vaccination obligatoire pour l'ensemble des catégories professionnelles et de la population", a-t-il déclaré dans l'interview matinale de la chaîne. M. Prévot a notamment souligné le risque des nouveaux variants et d'une quatrième vague de la pandémie en Belgique, et insisté sur l'intérêt du "bien commun". Ce lundi, c'était le président du PS Paul Magnette qui s'était dit ouvert au débat sur la vaccination obligatoire pour la population. Le comité de concertation a déjà opté à la mi-août pour la vaccination obligatoire du personnel soignant, une mesure dont les modalités de mise en oeuvre sont actuellement concertées. Le GEMS, ce groupe d'experts qui conseille les autorités dans la gestion de la pandémie de coronavirus, avait en outre recommandé de l'imposer aussi aux enseignants, aux coiffeurs et aux serveurs. (Belga)