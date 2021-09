Un nouveau plan de répartition des patients Covid pour plus de transparence

(Belga) Le plan de répartition des patients Covid depuis les hôpitaux fort remplis vers ceux où il y a encore de la place suffisante aux soins intensifs, va être mis à jour pour prouver sa transparence, écrit le journal flamand De Tijd mercredi.

Il s'agit du mode de répartition auquel on fait appel quand il n'y a pas moyen d'accueillir dans la même province des patients Covid excédentaires. L'hôpital peut alors se tourner vers l'inspection fédérale d'hygiène, pour transférer des patients vers d'autres provinces. Via une sorte d'algorithme, l'inspection va désigner les hôpitaux destinataires, en veillant à avoir pour chaque jour une capacité d'absorption d'au moins 10 lits. On tiendra compte du taux d'occupation de chaque hôpital, de son évolution sur les derniers jours, et de l'impact qu'aurait l'ajout d'un patient Covid. Les hôpitaux gardent une marge de manoeuvre (et de refus) dans certains cas. Ce plan mettra la priorité sur les transferts proches. Disclaimer : Belga identifie chaque jour des messages contenant des nouvelles importantes ou frappantes provenant d'autres médias. Ces messages reçoivent le mot clé PRESS. Toutefois, Belga ne peut jamais être tenue responsable de ces reportages effectués par d'autres médias. Veuillez toujours mentionner la source correcte des informations fournies par Belga. (Belga)