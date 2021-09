La pandémie a ralenti pour la première fois en près de deux mois

(Belga) Le nombre de nouveaux cas de coronavirus dans le monde a reculé la semaine dernière pour la première fois en près de deux mois, de près de 3%. Celui des nouvelles victimes a lui augmenté d'environ 2%.

Selon des données publiées mardi soir par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève et qui portent jusqu'à dimanche, plus de 4,3 millions de nouvelles infections ont été observées. Elles sont en recul dans toutes les régions sauf le Pacifique occidental. En Europe, la baisse a atteint 1%. Cette zone a dû malgré tout déplorer près de 1,2 million de nouveaux cas. Côté nouveaux décès, plus de 67.000 personnes supplémentaires ont succombé à la pandémie en une semaine. Les nouvelles victimes ont été 20% moins nombreuses dans une partie de l'Asie, mais ont augmenté de 16% dans le Pacifique occidental ou encore moins largement en Europe. Au total, environ 4,5 millions de personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de la pandémie. Plus de 215 millions ont été infectées. (Belga)