Affaire Nethys: Stéphane Moreau dépose plainte contre le directeur de la prison de Marche-en-Famenne

L'ancien patron de Nethys, Stéphane Moreau, a décidé de déposer plainte contre le directeur de la prison de Marche-en-Famenne pour "violation du secret professionnel, coalition de fonctionnaires, corruption publique, atteinte aux libertés et aux droits constitutionnels par un fonctionnaire public", a confirmé mercredi à Belga Frédéric de Thier, le directeur de la prison, d'après une information de Sudpresse.



L'origine de cette plainte serait liée au séjour en prison à Marche de Stéphane Moreau, inculpé dans le cadre du dossier Nethys et placé sous mandat d'arrêt, en janvier et février de cette année.

Plus précisément, la plainte serait liée à la sortie, très médiatisée, de M. Moreau de l'établissement. Selon Sudpresse, le directeur de la prison de Marche doit être entendu par la police le 22 septembre prochain. Contacté par Belga, Frédéric de Thier a confirmé qu'une plainte avait été déposée mais sans plus de commentaires.