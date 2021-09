Une voiture de "luxe" a embouti une façade à Hannut la nuit dernière: 2 blessés

Deux personnes ont été blessées dans un accident de circulation à Moxhe, dans l'entité de Hannut, durant la nuit de mardi à mercredi, ont indiqué les pompiers de la zone de secours de Hesbaye.



Vers 01h20, une voiture est sortie de la chaussée sur la route de Namur et a percuté la façade ainsi que le garage d'une habitation. Le conducteur et le passager du véhicule ont dû être désincarcérés avant d'être transportés à l'hôpital. Les pompiers de Hesbaye sont restés sur les lieux jusqu'aux alentours de 04h00. La voiture, un modèle de luxe, "est immatriculée en France et les causes de l'accident sont encore indéterminées. Concernant l'état de santé des personnes, le passager a été plus fortement touché que le conducteur", a ajouté le bourgmestre hannutois, Manu Douette.