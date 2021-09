Meurtre d'un plombier belge, retrouvé dans une cuve à béton aux Pays-Bas: 10 et 17 ans de prison pour Wanda van R. et Nicky S.

Le tribunal néerlandais de Breda a condamné mercredi un trentenaire de Berg-op-Zoom à 17 ans de prison pour l'assassinat en juin 2019 de Johan van der Heyden, un plombier belge. Après l'avoir tué, Nicky S. s'était débarrassé du corps avec trois autres personnes. L'une d'entre elles, Wanda van R. de Zoersel, a été condamnée à 10 ans de prison.



La victime entretenait une relation avec Wanda, à qui il avait parlé de l'argent qu'il gagnait au noir. Wanda avait par la suite évoqué ce montant à Nicky S., son nouvel amant, qui s'était mis en tête de le dérober.

Pour arriver à mettre la main sur le butin, Nicky S. avait bâilloné la victime à l'aide de ruban adhésif et l'avait enfermée dans une chambre à coucher où elle a été lourdement frappée, notamment à l'aide de ses propres outils. Son argent n'a jamais été retrouvé. Après le décès, le corps de Johan van der Heyden avait été découpé en morceaux et brûlé à proximité de la caravane d'Edna V., à Steenbergen. Les cendres avaient ensuite été déposées dans un bac à mortier, recouvertes de ciment et envoyées au fond du canal de l'Escaut au Rhin. Le bac a été découvert six mois plus tard par la police.

Nicky S. a écopé de 17 ans de prison et l'obligation d'être suivi, Wanda van R. a été condamnée à 10 ans de réclusion, Edna V. à 8 ans et la quatrième personne impliquée, la fille d'Edna V., n'a pas été condamnée en raison de sa participation modeste (l'achat du bac et du ciment) et de l'emprise qu'avait sa mère sur elle.