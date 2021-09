La Bourse de Paris brille pour la rentrée (+1,18%)

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,18% mercredi, portée notamment par les valeurs du luxe, et toujours confiante dans le soutien des banques centrales aux marchés mondiaux.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 78,51 points à 6.758,69 points. La veille, il avait conclu le mois d'août par une légère baisse de 0,11%.

La cote parisienne a passé toute la séance nettement dans le vert, s'approchant à plusieurs reprises des 6.780 points.

Après un début de semaine atone, les investisseurs sont repartis nettement de l'avant, prenant les différents indicateurs de la journée avec optimisme.

C'est notamment le cas avec les premiers chiffres de l'emploi de la semaine aux Etats-Unis: le secteur privé n'a créé que 374.000 emplois en août, près de deux fois moins qu'attendu.

"Le rapport a été en-dessous des attentes, mais cela peut être vu par les investisseurs comme une garantie d'un peu plus de souplesse de la réserve fédérale américaine" (Fed), par rapport à sa volonté de réduire progressivement ses achats d'achats sur les marchés, explique à l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.

Ces chiffres sont traditionnellement un avant-goût du rapport mensuel de l'emploi américain, qui sera publié vendredi par le département du travail américain.

Par ailleurs, une tendance moins bonne qu'attendu ne donne pas forcément une indication fiable pour la fin de semaine: en juillet, l'emploi privé avait aussi fortement déçu les analystes, mais le marché du travail américain s'était amélioré bien plus que les prévisions.

La cote parisienne a aussi été nourrie par de bons chiffres au niveau de la zone euro: l'activité du secteur privé a vu sa croissance ralentir légèrement en août, sur fond de difficultés d'approvisionnement, mais est restée robuste, portée par les services et proche de son plus haut niveau en 15 ans. Le taux de chômage a aussi poursuivi sa décrue en juillet, à 7,6%.

Le luxe à la fête

Les entreprises du secteur du luxe, poids lourd de la cote, ont nettement progressé mercredi, dans le top 10 des performances du CAC. LVMH a gagné 3,19% à 646,80 euros, Kering 2,11% à 688,20 euros et Hermès 2,05% à 1.270 euros.

Pernod Ricard fait mieux que prévu

Le titre du n°2 mondial des spiritueux Pernod Ricard profitait de la publication de résultats supérieurs aux attentes et prenait 3,71% à 184,55 euros. Le groupe a fait des "ventes record" aux Etats-Unis et en Chine au cours de son exercice décalé 2020/21, permettant à son chiffre d'affaires annuel de progresser de 4%.

Carrefour perd une fortune

Le milliardaire français Bernard Arnault va vendre la participation qu'il détient dans Carrefour (-5,49% à 16,85 euros), via sa holding Agache, soit environ 5,7% du groupe, après 14 années de présence à son capital.

L'automobile patine

La reprise du marché automobile français s'est encore fait attendre en août, avec une baisse des immatriculations de 15% sur un an, et de 32% par rapport à 2019, entre effets de la crise sanitaire et ceux de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Sur les marchés, Renault a perdu 1,59% à 30,95 euros et Stellantis 0,61% à 16,83 euros.