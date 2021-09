L'agence Associated Press nomme une nouvelle rédactrice en chef

Julie Pace, qui était cheffe du bureau de Washington d'Associated Press, a été nommée mercredi rédactrice en chef de l'agence de presse américaine, où le PDG Gary Pruitt passera bientôt la main à une femme, la première à diriger ce média, a annoncé AP dans un communiqué.

Agée de 39 ans, Julie Pace était arrivée à AP en 2007 comme journaliste vidéo et a dirigé la couverture de la politique et des élections américaines pendant les quatre dernières années, marquées par la présidence de Donald Trump, la pandémie meurtrière de coronavirus et le mouvement Black Lives Matter.

Au siège de l'agence à New York, elle succède à son nouveau poste à Sally Buzbee, journaliste chevronnée qui a pris en mai la tête de la rédaction du Washington Post, devenant la première femme à occuper ce poste au sein du prestigieux quotidien américain.

"L'expérience de Julie à Washington, ses connaissances en vidéo et ses liens étroits avec nos équipes internationales feront une combinaison gagnante pour mettre AP sur la voie de l'avenir", a déclaré dans le communiqué Daisy Veerasingham, qui succèdera en janvier à Gary Pruitt au poste de PDG de l'agence américaine.

Si Julie Pace, qui aura aussi une fonction de vice-présidente, est la troisième femme à occuper consécutivement le poste de rédactrice en chef d'AP depuis 2002, Daisy Veerasingham, Britannique d'origine sri-lankaise sera la "première femme, première personne de couleur et première citoyenne non américaine à tenir ce poste", indique l'agence dans son communiqué.

Fondée en 1846 par des journaux new-yorkais, AP a le statut d'une coopérative à but non-lucratif. En 2018, cette agence mondiale employait 3.200 personnes et diffusait 2.000 dépêches, 3.000 photos et 200 vidéos par jour, pour un chiffre d'affaires annuel de 510 millions de dollars.