Oxford conserve sa première place dans un classement international des universités

(Belga) L'université britannique d'Oxford conserve sa première place au classement des universités 2022 réalisé par Times Higher Education (THE). Le Califonia Institute of Technology et Harvard complètent le podium. Les dix premières places ne sont occupées que par des institutions américaine et britannique. La KU Leuven reste la première université belge et pointe à la 42e place, son meilleur score en cinq ans. Elle partage ce rang avec l'université de Heidelberg en Allemagne.

L'université de Gand, 96e, finit pour la première fois depuis 2016 dans le top 100 alors que l'université d'Anvers arrive en 143e position, ce qui correspond à sa meilleure position. L'UCL est 158e. Toutes ces universités belges ont progressé par rapport à l'édition 2021. Leuven gagne trois places, Gand, sept, Anvers, 27 et l'UCL, six. Au-delà du 200e rang, on retrouve les Bruxelloises ULB entre la 201e et la 250e place et VUB entre la 251e et la 300e. Liège et Hasselt pointent toutes deux entre la 351e et la 400e place alors que Namur est la dernière université belge à figurer dans ce classement, entre la 801 et la 1.000e place. L'institution namuroise n'était pas classée dans l'édition 2021. Le classement élaboré par THE recense 1.662 universités établies dans une centaine de pays. Il est réalisé à partir de 13 indicateurs de performance sondant l'enseignement la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales. (Belga)