Réforme du rythme scolaire: voici comment la rentrée des classes s'organisera en 2022

C'est la dernière fois que nous dirons "la rentrée de septembre", puisque dès la rentrée scolaire 2022, les enfants de primaire retrouveront les classes dès la fin du mois d'août. Le 29 pour être précis. Voici à quoi ressemblera ce nouveau rythme scolaire.

Vous le savez, dès la rentrée prochaine, l’organisation de l’année scolaire prendra un tout nouveau rythme. Les enfants regagneront en effet les bancs de l’école dès la fin du mois d’août, le 29 pour être précis. Cela décalera complètement les congés de Pâques et la fin de l’année.

Le principe de base, c’est d’alterner sept semaines de cours et deux semaines de congé. Le premier vrai changement concernera donc les vacances de Toussaint, qui dureront deux semaines : du 24 octobre au 4 novembre. Pas de changement, par contre, pour les vacances d’hiver mais bien pour celles de carnaval, qui seront prolongées d’une semaine.

Pas de changement non plus pour les vacances de Pâques, qui dureront toujours bien deux semaines, mais elles arriveront cependant plus tard dans l’année, en l’occurrence du 1er au 12 mai. Alors que Pâques tombe le lundi 10 avril 2023. L’année scolaire se terminera ainsi le vendredi 7 juillet.

Un nouveau rythme qui pose problème

Deux problèmes persistent cependant, le plus important étant que les Flamands et Germanophones restent pour le moment à l’ancien rythme, ce qui posera problème pour les familles dans lesquelles les enfants sont scolarisés en Flandre et à Bruxelles, par exemple.

Se pose aussi la question de la réorganisation de l’accueil extrascolaire et de tous les parent qui vont devoir trouver des solutions de garde supplémentaires…

Par ailleurs, le syndicat CSC demande toujours le report de cette réforme mais la ministre de l'Education s'y oppose.