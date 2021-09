Comment rendre la boîte à tartines de vos enfants plus attractive? Julien Lapraille a UN TAS d'idées! (vidéo)

C’est le retour des pique-niques à préparer car dans beaucoup d’écoles, en raison du covid, la cantine et les dîners chauds n’ont pas encore repris. Comment rendre le pique-nique de vos enfants un peu sexy? Julien Lapraille va nous aider.

Comment peut-on remplacer les tartines?

"On va faire des crêpes sans sucre et sans sel, neutres, avec de la farine et du lait simplement. L’avantage, c’est qu’on va pouvoir varier autant avec des fruits qu’avec un accompagnement salé. Par exemple, on va tartiner avec du fromage blanc, des tranches de fromage, un peu de laitue, beaucoup d’herbes fraîches pour relever le goût, une petite pointe de vinaigre.."

Mais alors, il faut cuisiner pour préparer tout ca?

"Non non", rassure Julien. "C’est que de la découpe, de l’assemblage, et le gros avantage c’est qu’on peut le faire avec les enfants. Le dimanche après-midi, en famille, on va faire des crêpes qu’on va conserver toute la semaine. Ensuite, les légumes, on va les tailler sans aucuns problèmes. En taillant les légumes, on pourra aussi s’amuser à faire des petits bâtonnets en plus de ceux qui font servir à farcir la crêpe.

Picorer pour mieux manger

"Ce qui est très alléchant, c’est quand les enfants ont l’impression de pouvoir picorer, de pouvoir presque faire un apéro!", fait remarquer Alix Battard. "Exactement, c’est pour ça que je conseille toujours des boîtes avec des petits compartiments pour mettre quelques petits fruits, des bâtonnets de légumes, et même de faire une petite sauce à côté d’une tartine. Dans la découpe, on peut éventuellement faire des formes un peu humoristiques. Dans l’assemblage, on peut aussi faire des brochettes de fruits, mais avec des légumes et du fromage."

Des gaufres de légumes

"Il y a un côté didactique, mais aussi visuel. On peut faire des gaufres de légumes. Ca rentre sans aucun problèmes dans la boîte à tartines et surtout, c’est agréable à réaliser, avec des pommes de terre, des carottes râpées, du concombre, des courgettes... Avec les enfants, il faut jouer avec le visuel"

"Pour les tartines, je conseille vraiment tout ce qui est fromage, la viande, c’est pas très conseillé dans les tartines. Par contre, dans une salade de pâtes, on peut y mettre des morceaux de viande et de légumes", conseille le cuisinier. "Attention, pour un enfant de 10 ans, il faut maximum 100g de viande par jour. Un enfant de 6 ans, c’est 60g.

Pour aller plus loin

Si vous vous sentez l’âme d’un cuisinier, Julien Lapraille conseille de préparer un gaspacho. "L’avantage, c’est que ça va se conserver. On mélange concombres, tomates, feuilles de céleri, une pointe de vinaigre, et le vinaigre va conserver."

"Il faut quand même avoir des enfants déjà un peu curieux pour emporter un gaspacho dans son pique-nique", remarque Alix Battard. "Je vous promets que non! J’ai eu la chance de faire un petit voyage dans les écoles et je me suis amusé à bluffer et à tromper les enfants en faisant des gaufres de légumes et du gaspacho. Le côté sucré des tomates va tromper le palais des enfants."