La nouvelle liste européenne des noms de tempêtes dévoilée: comment sont-ils attribués?

La nouvelle liste des noms donnés aux fortes tempêtes en Europe a été publiée comme chaque année à l'occasion du début de l'automne météorologique. La liste établie selon l'ordre alphabétique commence avec les noms d'Aurore, Blas et Celia. Figure également dans cette liste le prénom de Jean-Louis donné en hommage à Jean-Louis Van Hamme, météorologue à l'IRM et présentateur météo sur la RTBF dans les années '60 et '70, indique jeudi l'IRM



Le but de cette liste est de faciliter la communication autour des tempêtes. Grâce à elle, une tempête qui traverse plusieurs pays européens reçoit un seul et même nom. La liste publiée ce jeudi a été dressée par les météorologues de l'IRM en collaboration avec leurs collègues français, espagnols, portugais et luxembourgeois.

Une liste distincte a été établie par les instituts météorologiques d'Irlande, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Si une tempête est d'abord nommée dans l'un de ces trois pays, puis se déplace vers notre pays, ce nom sera adopté par l'IRM et inversement. La coordination est assurée par EUMETNET, l'association européenne des instituts météorologiques. "Donner un nom aux tempêtes ou aux catastrophes naturelles n'est pas nouveau et est également appliqué ailleurs dans le monde. Un exemple bien connu est celui des ouragans de l'Atlantique aux USA. En Europe aussi, les tempêtes majeures portent un nom depuis longtemps, comme les tempêtes qui ont causé beaucoup de dégâts et de souffrances dans le sud-ouest et le centre de l'Europe autour de Noël 1999, et qui sont toujours connues sous les noms de 'Lothar' et 'Martin'", rappelle l'IRM.

Chaque tempête ne se verra cependant pas attribuer un nom. Il s'agit en général de tempêtes faisant l'objet d'au moins un code orange pour vents forts et valable pour une zone suffisamment étendue. Les critères pour l'attribution des codes de couleur diffèrent pour chaque pays, mais pour la Belgique, un code orange sera émis si les rafales attendues sont supérieures à 90 km/h pendant le semestre "estival" et supérieures à 100 km/h pendant le semestre "hivernal". Les vents forts doivent également être liés à une dépression orageuse et non à des orages épars, ces derniers étant souvent très localisés, poursuit l'IRM. Dans certains cas, lorsque la tempête n'est "que" de niveau jaune mais qu'un impact considérable est attendu, celle-ci pourra également recevoir un nom. Notamment lorsqu'elle est accompagnée de beaucoup de pluie ou de neige. Outre Aurore, Blas et Celia, la nouvelle liste comprend les noms de Diego, Evelyn, Fabio, Georgia, Hans, Isabel, Jean-Louis, Konstantina, Lucas, Marjane, Nikolai, Odalys, Paris, Rada, Stefano, Taimi, Vladimir et Wallis. Les lettres Q, U, X, Y et Z ne sont traditionnellement pas employées pour répondre aux usages internationaux en la matière.