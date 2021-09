Coronavirus: le CHR de la Citadelle à Liège repasse en phase 1A

Le CHR de la Citadelle à Liège a décidé jeudi de repasser en phase 1A, indique l'hôpital dans un communiqué. "Concrètement, cela signifie que nous réservons désormais 25% des lits en soins intensifs aux patients atteints du Covid, soit une dizaine dans notre cas, et quatre fois plus dans les salles banalisées", indique le Dr. Guillaume D'hoen, médecin chef adjoint.



La décision du centre hospitalier, qui compte pour l'instant 29 patients Covid dont sept aux soins intensifs, fait suite à la hausse des contaminations en août. Le profil des patients inquiète également. "Ils sont de plus en plus jeunes, c'est-à-dire autour de la quarantaine, généralement non vaccinés. La comorbidité reste également un élément important. On accueille moins de seniors qu'en début de crise, heureusement, même si nous en avons toujours quelques-uns, mais la maladie prend des formes beaucoup moins graves qu'au début", détaille le Dr. Jean Louis Pepin, directeur médical.

"Il faut donc le répéter: la vaccination ne nous immunise pas totalement contre le Covid, mais elle empêche clairement de développer des formes sévères. Nous avons encore dû déplorer le décès d'une personne de moins de 40 ans cette semaine. (...) C'est pour ces raisons que la non-vaccination est pour moi incompréhensible", conclut-il.