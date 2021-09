Une collision entre un bus et un tram fait 10 blessés à Jette

Une collision entre un bus de la ligne 88 et un tram de la ligne 19 ayant eu lieu jeudi vers 12h00 a fait dix blessés légers à hauteur de l'arrêt Guillaume De Greef à Jette, a indiqué Guy Sablon, porte-parole de la Stib, confirmant ainsi une information donnée dans l'après-midi par plusieurs médias. La circulation de trois lignes de trams (19, 51 et 93) a été interrompue jusqu'à près de 13h30.



Les dix personnes légèrement blessées, parmi lesquelles les deux conducteurs, ont été transportées à l'hôpital, mais avant tout par mesure de précaution afin de leur faire passer un examen médical à la suite du choc absorbé. D'après les premières constatations, le chauffeur de bus a laissé passer un tram et s'est ensuite engagé sur les voies sans voir un second tram qui arrivait dans le sens opposé au premier. Le choc a fait dérailler l'avant du tram. Les techniciens ont dû le remettre sur les rails avant de pouvoir libérer les voies, ce qui explique l'interruption du trafic des trams à cette hauteur pendant un peu plus d'une heure.