Un spectacle de vidéo mapping les 17 et 18 septembre à la Citadelle de Namur

(Belga) Un spectacle de vidéo mapping intitulé "Osmose" sera projeté les 17 et 18 septembre sur le Stade des Jeux, situé sur l'esplanade de la Citadelle de Namur, ont indiqué jeudi ses organisateurs.

"Osmose" est présenté comme "un voyage à travers les grands courants artistiques". Le collectif artistique carolo Glitch s'est notamment attelé à revisiter les oeuvres d'artistes comme Picasso, Dali ou encore Beeple, tout en les rendant accessibles au plus grand nombre. La bande son a elle été confiée au groupe de musiciens bruxellois Elefan. La projection, d'une durée de 10 minutes, sera diffusée toutes les 20 minutes, entre 20h30 et 23h30. Le public pourra y assister gratuitement et l'accès sera libre. Cet événement, qui se déroulera en marge des Fêtes de Wallonie, a pu voir le jour grâce au soutien du gouvernement wallon, qui le subsidie à hauteur de 32.000 euros dans le cadre du plan "Rayonnement Wallonie". La Ville de Namur soutient également l'initiative à hauteur de 35.000 euros. (Belga)