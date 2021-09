"Dune" et son casting de stars enfin dévoilés à Venise

Hollywood s'enlisera-t-il dans les sables d'Arrakis? La nouvelle version de "Dune", film à gros budget signé Denis Villeneuve, fait l'évènement vendredi à la Mostra de Venise, avec un casting de haut vol, de Timothée Chalamet à Oscar Isaac, en passant par Rebecca Ferguson et Zendaya.

Le tapis rouge, quelque peu tristounet depuis le début de la pandémie, va enfin retrouver tout son éclat, avec ce défilé de stars qui devraient faire le déplacement sur le Lido pour la première mondiale.

Le film, repoussé à moult reprises en raison du Covid, est présenté hors compétition, et son réalisateur, le Canadien Denis Villeneuve, est attendu au tournant, bien au-delà de la lagune : Dune, série de romans de Frank Herbert, est un chef-d’œuvre de la science-fiction, dont aucune adaptation n'a jusqu'ici franchement convaincu.

Villeneuve ("Sicario", "Premier Contact") a déjà prouvé sa capacité à s'attaquer aux mythes de la SF, avec "Blade Runner 2049" (2017), suite du chef d’œuvre de Ridley Scott, et pour son "Dune", il a pu dépenser un budget de 165 millions de dollars.

Le film, 37 ans après l'échec commercial de celui de David Lynch, représente un enjeu de taille pour la Warner, qui rêve que "Dune" devienne une nouvelle saga qui fasse venir et revenir les foules en salles, comme a pu l'être Star Wars.

Au-delà, c'est un test pour les studios, qui sortent essorés de la pandémie, couplée au triomphe du streaming et à l'essoufflement du modèle des super-héros.

- Chalamet chez les Fremen -

Le film de Villeneuve, 53 ans, grand fan assumé de Frank Herbert, devrait reprendre fidèlement l'intrigue du livre, où tribus et potentats s'affrontent, des millénaires après notre ère, pour le contrôle de l'épice, un mélange qui prolonge la vie et offre des pouvoirs prophétiques.

Il se récolte sur une planète de sable brûlant, infestée de redoutables vers géants, baptisée Arrakis, ou Dune. Le film ne couvre que la première partie du premier roman, le réalisateur espérant pouvoir offrir des suites au public.

Paul Atréides, jeune prince qui deviendra le prophète des Fremen, le peuple d'Arrakis, est incarné par Timothée Chalamet, Franco-américain de 25 ans devenu incontournable à Hollywood depuis sa révélation dans "Call me by your name". Il reprend le flambeau porté par Kyle MacLachlan dans le "Dune" de David Lynch.

A ses côtés, Oscar Isaac joue son père, le duc Leto, et Rebecca Ferguson est Dame Jessica, sa mère. Le peuple des Fremen compte dans ses rangs l'Espagnol Javier Bardem et la révélation de la série "Euphoria", Zendaya, une star aux 106 millions d'abonnés sur Instagram susceptible de faire venir les plus jeunes générations en salle. La Britannique Charlotte Rampling joue elle le rôle d'une Révérende Mère.

La sortie du film (le 15 septembre en France) a déjà été précédée de quelques remous : Denis Villeneuve ne décolère pas contre la décision de la Warner de le diffuser également en ligne dans certains pays.

"Regarder +Dune+ à la télévision, c'est comme piloter un hors-bord dans votre baignoire. Pour moi, c'est ridicule", a-t-il encore fustigé peu avant l'ouverture de la Mostra dans la presse américaine.