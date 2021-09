"Hors des clous", "Une gifle en plein visage", "C'est intenable": le projet de réforme des pensions de Karine Lalieux suscite de vives réactions

Les propositions de réforme des pensions de Karine Lalieux ont provoqué énormément de réactions ce vendredi. Différents présidents de partis politiques n’ont pas tardé à faire part de leur point de vue.

C’est le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a qui a ouvert le bal des critiques. "Cette réforme est hors des clous budgétaires et elle ne correspond pas du tout aux objectifs fixés dans la coalition. On va devoir remettre tout ça sur le métier, a-t-il commenté. On a besoin d'une réforme structurelle. Là on est dans une série de mesures dont il faudrait reparler dans 3 ou 4 ans. Ça ne va pas".

Alors que celui-ci attendait des changements assurant la pérennité du système des pensions ainsi qu'une convergence des statuts et une solution pour les métiers pénibles, le MR juge le projet de la ministre Lalieux est aujourd'hui "bien loin de tout cela". Outre les critiques sur le fond, Le président des réformateurs a également dénoncé la méthode utilisée par la ministre pour communiquer son projet : "Présenter une telle réforme dans la presse, avant-même que les textes se retrouvent sur la table du conseil des ministres, ce n'est pas sérieux."

Ce sont nos enfants et petits-enfants qui paieront la facture de la petite fête du PS

Du côté de la N-VA, le parti n’a pas non plus hésité à faire part de son avis sur la question, fustigeant les propositions formulées par Karine Lalieux. "On veut encore une fois dépenser de l'argent qu'on n'a pas, sans aucune adaptation valable pour rendre la réforme soutenable pour les générations à venir", selon la formation nationaliste.

Pour la N-VA, les propositions sur la table laissent croire qu'on pourra travailler moins pour avoir une plus belle pension. "Mais ce sont nos enfants et petits-enfants qui paieront la facture de la petite fête du PS", estime le parti de Bart De Wever. Le parti dénonce notamment les nouvelles conditions d'accès fixées pour bénéficier de la pension minimum. "Contrairement à ce qui est nécessaire, le travail effectif n'est pas récompensé par une meilleure pension. C'est une gifle en plein visage pour ceux qui auront contribué pendant des décennies à notre société".

Un projet "intenable"

L'opposition PTB a jugé que le projet de réforme ne remettait nullement en cause les réformes adoptées sous le gouvernement Michel. "Malgré les promesses socialistes (d'un retour à 65 ans pour la mise à la pension, ndlr), le cœur de la réforme des pensions du gouvernement Michel reste intact", a commenté vendredi Peter Mertens, leader de la formation marxiste. Celui-ci déplore la confirmation, pour la plupart des travailleurs, d'une mise à la pension à 67 ans seulement. Un départ anticipé ne sera possible qu'après 42 ans de carrière seulement, regrette encore le président du PTB qui déplore aussi l'absence de mesures spécifiques pour les métiers pénibles.

Sur Twitter, le député et porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw, résume : "Une infirmière comme Emma, qui a 60 ans, 35 ans de carrière et n'en peut plus : avec la proposition réforme pension de @karinelalieux elle devra travailler jusque 65 ans (et demain jusque 67). C'est intenable !".

Des réactions mesurées mais positives

La vice-Première Petra De Sutter (Groen) a réagi de manière mesurée, mais positive, au projet de réforme des pensions de Karine Lalieux. Interrogée à son arrivée au comité ministériel restreint ce vendredi, Mme De Sutter a dit y voir des "équilibres", tout en avouant ne pas encore vu les détails du plan sur la table. La ministre écologiste a notamment salué les assouplissements proposés pour l'accès à une pension anticipée. Elle a aussi pointé le bonus de pension envisagé pour ceux qui seraient prêts à travailler plus longtemps.

L'accès à la pension minimum après un seuil de dix années de travail est une bonne chose aussi, a dit Mme De Sutter pour qui l'attention doit être portée aux femmes qui, bien souvent, travaillent à temps partiel pour éduquer leurs enfants. "La réforme semble équilibrée. Il faudra négocier sa finançabilité. Il faut d'abord voir les détails et analyser les propositions chiffrées", a conclu la ministre.

C'est important pour nous que l'on quitte une logique de sanctions qui ne fonctionne pas

Réactions positives également du côté de la CSC, qui se dit satisfaite que l'on "quitte une logique de sanctions qui ne fonctionne pas". Et de poursuivre, par la voix de sa secrétaire générale : "L'enjeu de cette réforme des pensions c'est d'amener de la stabilité, de la clarté... après beaucoup d'années d'incertitudes", a estimé Marie-Hélène Ska.

Si le syndicat chrétien voit des éléments positifs, notamment la possibilité de mieux combiner les fins de carrière et la vie privée mais surtout la fin "d'une logique de sanctions qui ne fonctionne pas", il rappelle que "beaucoup de questions restent ouvertes". Plusieurs dossiers seraient amenés sur la table de la concertation sociale, comme la généralisation de la pension complémentaire ou encore la question de l'égalité hommes-femmes face aux pensions. "On espère que les règles qui seront fixées par le gouvernement permettront un débat serein", a conclu la secrétaire générale de la CSC.