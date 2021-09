"Ensemble solidaires": RTL, la RTBF et d'autres médias lancent une plateforme commune pour aider les sinistrés des inondations

Ensemblesolidaires.be, une plateforme destinée à accompagner les victimes des inondations et maintenir l’élan de solidarité.

RTL et la RTBF ont lancé un mouvement qui a rapidement suscité l’engouement auprès d’autres médias francophones.

RTL, la RTBF, les médias de proximité, Nostalgie, L’Avenir et Sudinfo.be ont, en effet, choisi d’unir leurs forces pour créer une plateforme commune afin de continuer à soutenir les victimes des inondations survenues en juillet dernier.

Lorsque le pays s’est retrouvé en détresse face à cette catastrophe, toutes les rédactions belges ont relayé d’heure en heure ce qu’il se passait sur le terrain. Dès les premiers jours, elles ont soutenu, à leur façon, les campagnes de récolte de dons au profit des sinistrés. Le parcours pour un retour à la vie normale sera encore long et rude, particulièrement pour les habitants de certaines communes. Des milliers de personnes ont été touchées en Wallonie et les besoins sont quotidiens.

Nous avons la mission en tant que média proche de son public d’être présent

ensemblesolidaires.be est accessible dès aujourd’hui. C’est un outil simple, intuitif et efficace destiné à répondre à deux objectifs. Le premier ; centraliser l’échange de biens et de services entre les victimes des inondations qui ont besoin d'assistance et toutes les personnes souhaitant, d’une manière ou d’une autre, leur apporter de l’aide. Le deuxième ; centraliser les informations pratiques dont les sinistrés ont besoin grâce à une interface facile à utiliser, rassemblant les renseignements utiles disponibles. Cette plateforme sera également enrichie d’articles provenant des différentes rédactions intégrées au projet, des articles qui reprendront les avancées sur le terrain, les nouvelles aides disponibles, bref tout ce qui peut faciliter la vie des personnes touchées.

Julien Brassine, Head of Social Network, porte-parole du projet pour RTL : "De nombreuses victimes des inondations doivent continuer à faire face à une réelle souffrance. Des citoyens et organismes se mobilisent depuis les premiers jours pour les aider et il faut poursuivre ce travail de solidarité. RTL est engagée humainement auprès de ses auditeurs, téléspectateurs et internautes. Nous avons la mission en tant que média proche de son public d’être présent. A travers cette plateforme, nourrie par un engagement commun des différents médias francophones, nous espérons pouvoir aider le plus de personnes possible".

Faciliter le quotidien des sinistrés

Nicolas-Xavier Ladouce, Responsable Thématique Services aux Publics, porte-parole du projet pour la RTBF : "L’objectif est de faciliter le quotidien des habitants des communes touchées par les inondations en rassemblant, sur une même plateforme, les besoins et les offres de services de même que les renseignements pratiques utiles. Les articles des médias partenaires qui parlent des avancées, petites et grandes, seront également disponibles . Pour que le chemin de la reconstruction soit également jalonné d’espoir. La solidarité est un mot chargé de sens pour les équipes du média public, elle doit se traduire en actions concrètes et de proximité".

Rendez-vous sur ensemblesolidaires.be