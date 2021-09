"Il est hors de question d'accepter les décisions de la direction", les employés de D’Ieteren à l'arrêt dans plusieurs garages bruxellois

Cela fait deux jours maintenant que les nombreux travailleurs de chez D’Ieteren à Bruxelles (Volkswagen, Audi, Seat) se sont mis en grève. L’arrêt de travail concerne la plupart des garages bruxellois, notamment à Ixelles, Drogenboos et Anderlecht. En cause ? Des restrictions de la part de la direction de D’Ieteren sur les acquis sociaux des employés.

"C’est notre deuxième jour de grève, nous informe un employé de chez D’Ieteren Center Mail à Ixelles. Déjà mercredi, on a fait un arrêt de travail et depuis hier, on est en grève."

Les travailleurs ne sont en effet pas contents des récentes négociations entre la direction et les syndicats. En cause ? Des restrictions en ce qui concerne les acquis sociaux des salariés négociés par le passé. "Ils veulent nous enlever les acquis sociaux. Les jours de congé d’ancienneté, les primes, etc. Ils veulent nous enlever plein de choses… Alors on a tout stoppé car on n’est pas content de leurs décisions", poursuit l’employé, qui préfère garder l’anonymat. "Alors qu’ils ont 288 millions d’euros de bénéfices en six mois cette année…", glisse un second employé en grève.

Il est hors de question d'accepter les décisions de la direction

Les grévistes sont déterminés. Pour eux, "il est hors de question" d’accepter ce que propose la direction. Le piquet de grève continuera dans les prochains jours, voire semaines, s’ils ne parviennent pas à trouver un accord. "On nous a annoncé ça mercredi, comme ça. La direction pensait qu’un accord était trouvé mais non."

Selon nos informations, plusieurs garages bruxellois D’Ieteren sont concernés par cette grève. C’est notamment le cas de ceux de Drogenboos, Anderlecht et Zaventem. "La carrosserie WonderCar est aussi à l’arrêt", nous fait-on savoir.

Cette grève impacterait visiblement l’ensemble des services de chez D’Ieteren, de la vente à la carrosserie, en passant par la mécanique. Mais nous n'avons pas pu obtenir plus de détails du côté de D'Ieteren, qui se refuse à tout commentaire. Il est donc impossible, à ce stade, de savoir si la production et donc la livraison des voitures de marques Volkswagen, Audi et Seat sont impactés. "Nous souhaitons donner la priorité à l'interne donc nous ne faisons pas de commentaire mais, effectivement, certaines concessions ne sont pas accessibles et les rendez-vous sont reportés pour les clients. Les raisons (de la grève) concernent des discussions sur l'avenir des concessions à Bruxelles. Mais tout ça est encore en cours, il n'y a pas vraiment de décisions encore actées", nous a-t-on quand même répondu.