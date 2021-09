Les athlètes olympiques belges vont être mis à l'honneur sur le balcon de l'hôtel de ville de Bruxelles

Les Jeux olympiques sont terminés mais les souvenirs sont toujours bien là. Le public, absent pendant les épreuves, va pouvoir célébrer ses champions cet après-midi sur la Grand Place de Bruxelles.

Sur le coup de 16h, le public pourra acclamer, depuis la Grand Place de Bruxelles, une grosse délégation d'athlètes belges qui ont participé aux Jeux Olympiques.

Une quarantaine d'athlètes seront présents pour saluer la foule depuis le balcon de l'hôtel de ville et recevoir les acclamations et applaudissements qu'ils méritent et qui on tant manqué durant les Jeux qui se déroulaient à huis clos.

"Parmi les athlètes présents on retrouvera plusieurs médaillés comme l'équipe des Red Lions (médaille d'or au hockey) ou Nina Derwael (médaille d'or aux barres asymétriques). Par contre pas de Nafissatou Thiam qui se participe au Mémorial Van Damme ce soir au Stade Roi Baudouin." explique notre envoyé sur place Serge Vermeiren.

Une polémique est apparue suite à l'annonce de cette parade. Les Jeux paralympiques sont toujours en cours et la question se pose de pourquoi ne pas avoir fait une cérémonie commune avec tous les athlètes ? "La polémique est née sur les réseaux sociaux" détaille Serge Vermeiren, "certains se demandaient pourquoi les 13 médaillés actuels aux Jeux paralympiques ne sont pas invités à cet événement. Du côté du Comité paralympique belge, ils expliquent que les Jeux ne sont pas encore finis et que tous les médaillés ne sont pas encore rentrés."

Cependant, pas question de laisser les athlètes paralympiques de côté et "la ville de Bruxelles s'engage à trouver une date et organiser une cérémonie pour que les athlètes paralympiques puissent eux-aussi être félicités parce qu'ils font du sport comme les autres et ils rapportent des médailles à la Belgique et c'est tout à l'honneur de notre pays." conclut notre journaliste.