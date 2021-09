Paralympiques-2020: la fierté du musicien Pone, qui va mixer avec ses yeux

C'est "excitant pour un artiste" de "participer à un évènement de cette ampleur": le producteur de musique Pone, avec un mix composé uniquement avec ses yeux, va célébrer la passage de flambeaux entre Tokyo et Paris lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques dimanche.

"C'est un évènement planétaire. J'ai énormément de souvenirs des Jeux", a déclaré à l'AFP ce cofondateur du collectif de hip-hop Fonky Family atteint de la maladie de Charcot depuis 2015, de son vrai nom Guilhem Gallart.

Presque totalement paralysé, Pone est alité en permanence et survit grâce à une trachéotomie.

Il peut cependant bouger les yeux, qui restent sa fenêtre sur le monde, et que son épouse, Wahiba Gallart, lui humidifie de temps en temps avec des bouts de coton.

Il est aussi capable, en faisant un effort, d'esquisser un sourire, ce qu'il fait une fois pour répondre à une question du journaliste de l'AFP.

"Je ne regarde presque que du sport quand je regarde la télé. Mais quand il s'agit des JO, l'engouement est tel que je regarde tout. Pareil pour les para", poursuit-il.

C'est pourquoi "participer à un évènement de cette ampleur est excitant pour un artiste, et le fait d'être fan de sport est la cerise sur le gâteau".

Interrogé sur la façon dont cette participation a été décidée, il répond :

"On m'a tout simplement demandé. Je pense qu'il faudrait être fou pour refuser les Jeux olympiques".

Concernant la façon dont il compte mixer, il explique : "Techniquement c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que je vais lancer le mix depuis mon logiciel et qu'il sera retransmis en direct au Trocadéro. Ce ne sont que des morceaux inédits créés pour l'occasion", ajoute-t-il.

Wahiba Gallart raconte que toute la famille était réunie quand elle a appris qu'il participerait à cette cérémonie.

- "C'est parti en furie" -

"Dès qu'on a entendu le message, c'est parti un peu en furie! On a mis de la musique et on s'est mis tous à danser dans la chambre!", explique-t-elle.

"On trouve ça super, et en même temps on est super fier du parcours qu'il a fait, qu'il va continuer à faire, et c'est énorme".

Pone crée sa musique par l'intermédiaire d'un logiciel captant le mouvement de ses pupilles.

Ce système de poursuite oculaire, qui guide la souris, lui permet aussi d'écrire ou de parler via une voix générée par son ordinateur.

Son mal, appelé aussi sclérose latérale amyotrophique (SLA), se caractérise par une mort progressive des neurones qui commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration.

"Le producteur de musique Pone clôturera la séquence artistique proposée par Paris-2024 avec un mix inédit pour célébrer l'arrivée des Jeux en France avec le public présent au Trocadéro et derrière leurs écrans", avaient indiqué mercredi les organisateurs des JO-2024.

Comme la cérémonie de clôture des JO, celle des Paralympiques doit marquer le passage de relais entre Tokyo et Paris. Dix minutes de célébration seront donc proposées par la prochaine ville-hôte au Trocadéro et retransmises dans le cadre de la cérémonie.

"A travers sa musique et son combat contre la maladie, Pone incarne les valeurs des Jeux paralympiques, le courage, la détermination, l'inspiration et l'égalité", selon le président du comité d'organisation Tony Estanguet.