Coronavirus - Cuba: coup d'envoi de la vaccination anti-Covid de deux à 18 ans

Si d'autres pays comme la Chine et le Venezuela ont annoncé leur intention de vacciner aussi les enfants, Cuba, confronté à une hausse de cas qui fait tanguer son système sanitaire, est le premier à le faire. Cette campagne, menée avec les vaccins cubains Abdala et Soberana, concerne dans un premier temps les adolescents de 12 ans et plus, avant d'être étendue aux enfants de deux à 11 ans à partir du 15 septembre. "Moi j'ai toujours voulu me faire vacciner" contre le Covid-19, témoigne auprès de l'AFP Laura Lantigua, 17 ans, venue recevoir la première des trois injections prévues au lycée Saul Delgado, dans le quartier du Vedado, à La Havane. Il y a quelques jours, son établissement a prévenu les élèves via les réseaux sociaux: "ils nous ont dit les horaires et le centre où on devait aller". Sur place, des médecins "nous ont mesuré la tension et la température, ils nous ont auscultés et ensuite on a été vaccinés", ensuite il a fallu "attendre une heure, pour voir si on avait une réaction". Mais "je me sens bien", assure-t-elle. "C'est vraiment une bonne expérience", renchérit, à ses côtés, Ronald Martinez, qui vient juste d'avoir 18 ans: "on sent qu'en étant vaccinés, on peut avoir à nouveau une vie sociale, retrouver les relations qu'on a perdues il y a presque deux ans". Et retourner en cours, aussi: les écoles du pays sont fermées depuis mars 2020 et n'ont rouvert que brièvement, pendant quelques semaines, en fin d'année, avant de fermer à nouveau en janvier. Ecoliers et étudiants doivent depuis suivre les cours par l'intermédiaire de la télévision, et devront le faire à nouveau à partir de lundi, jour de la rentrée à Cuba. Le gouvernement cubain a en effet décidé que les écoles ne rouvriraient pas avant d'avoir vacciné tous les enfants du pays: une fois la campagne terminée, il prévoit de rouvrir les établissements de manière échelonnée, en octobre et novembre. L'île de 11,2 millions d'habitants accumule 672.599 cas dont 5.538 décès. A début août, 95.100 mineurs cubains avaient contracté le Covid et sept en sont décédés. La composition des vaccins cubains, qui ne sont pas reconnus par l'OMS, repose sur une protéine recombinante, la même technique utilisée par la société américaine Novavax. (Belga)