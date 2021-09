Temps agréable et chaud avant une dégradation jeudi

(Belga) Le temps sera agréable et chaud les prochains jours avant une dégradation attendue à partir de jeudi prochain, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée.

Dimanche, le temps restera assez chaud avec des périodes ensoleillées et quelques nuages. Une petite averse sera encore possible très localement. Les maxima oscilleront de 21 à 26 degrés. Lundi, une fois l'éventuelle grisaille matinale locale dissipée, le temps sera assez ensoleillé malgré des voiles d'altitude. En cours de journée, des cumulus pourront se développer. Les maxima se situeront entre 21 degrés en Hautes-Fagnes et 25 à 26 degrés dans le centre. Au littoral, les températures atteindront 23 degrés, avant qu'une petite bise de mer de nord-nord-est ne se lève l'après-midi. Mardi, le temps restera chaud et ensoleillé. Les maxima varieront entre 21 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 27 degrés dans le centre du pays. Mercredi, le mercure pourrait atteindre 28 degrés dans le centre du pays mais jeudi marquera le retour d'un temps variable avec des averses, éventuellement orageuses. Les températures pourraient cependant encore grimper jusqu'à 26 ou 27 degrés localement. Vendredi, éclaircies, nuages et averses resteront au programme. Les maxima devraient se situer autour de 25 degrés dans le centre du pays. Samedi, il fera par contre moins chaud avec des maxima de l'ordre de 23 degrés dans le centre et le risque de précipitations sera toujours présent. (Belga)