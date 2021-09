Des équipes de secouristes des quatre coins de la Belgique participent à un challenge de sauvetage en milieu périlleux (vidéo)

Des équipes de secouristes des quatre coins du pays sont rassemblés ce week-end au Lac de l'Eau d'Heure. Ils participent à un challenge de sauvetage en milieu périlleux. Ils s'affrontent dans les airs, dans les bois, ou encore sur l'eau pour parfaire leur technique.

Des sauvetages tout terrain. Parmi les épreuves, celle de la grande roue en panne. Un client fictif est bloqué à 54 m du sol, il faut le secourir à la force des bras et des jambes, sans hélicoptères ni aucune aide.

"On va monter en technique d'escalade en s'aidant de la structure", explique Emile Warny du comité d'organisation "Rope'n Rescue". "Il faut quelqu'un qui soit un peu pratiquant de l'escalade. En général, les équipes interviennent en rappel ou en maintien au travail. C'est un peu la difficulté de l'exercice", continue-t-il. "Jusqu'à la première moitié de la roue, il y a une échelle d'accès. Vous arrivez à la moitié, c'est la structure, il n'y a plus d'échelle".

Ces mises en situation préparent à la réalité. Dans ce second exercice que nos équipes ont filmé, les secouristes doivent aller récupérer un cadavre qu'ils doivent aller chercher dans le lac, à 10m du bord. "C'est une zone où il y a déjà eu des accidents dans l'eau. Et les pompiers, aussi bien les plongeurs que l'équipe grimp ont déjà été amené à intervenir sur les lieux", précise Kateline Stassart, policière organisatrice.

Des professionnels venus de plusieurs zones de secours

Le challenge rassemble 25 professionnels et passionnés de sports extrêmes. Pour le plaisir, pour l'entraînement et pour la technique. "Nous avons la chance d'être contrôlés par des gens qui sont très qualifiés en grimp donc tous les débriefings sont constructifs et très critiques donc on apprend encore beaucoup même si on est bien entraînés", se réjouit Richard Coqu, pompier de la zone de secours Val de Sambre (brevet grimp).

"Dans notre équipe, on est de trois différentes zones et c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui on voit que pour nous ça marche", explique Grégory Pochet, pompier de la zone de secours Waasland.

Les rencontres se poursuivent ce dimanche 5 à Beaumont, là encore le grand public est le bienvenu.