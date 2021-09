Le vélo cargo: un moyen de transport risqué? "Il faut éviter d'effrayer inutilement les parents avec des images qui choquent"

Ils se multiplient sur nos routes ces dernières années. De plus en plus de parents font le choix du vélo cargo pour transporter leurs enfants, surtout en ville. Selon une étude de Test Achat, ce moyen de transport serait risqué. Qu’en est-il réellement et comment assurer la sécurité de vos enfants à vélo ?

Caroline a fait le choix du vélo cargo, très en vogue actuellement, pour de petits déplacements avec ses enfants. "Je fais des trajets relativement courts et que je connais donc je ne me sens pas en danger, explique cette maman de deux enfants. J’essaie de regarder les voitures et d’anticiper un maximum les choses, de regarder à ma vitesse et qu’ils soient attachés."

Willem est hollandais. Pour lui, le vélo est une évidence. Sur son deux-roues, les enfants se trouvent à l’arrière. "Vous voyez peut-être qu’il y a de la place pour trois personnes derrière. Je mets un casque à tout le monde. Je viens d’Amsterdam, je suis hollandais donc, à la base, on est habitué à tout faire à vélo. Et je vois, depuis deux ans, qu’il y a de plus en plus de gens à vélo", dit-il.

Malheureusement, en cas d’accident entre une voiture et un vélo, c’est le pot de terre contre le pot de fer

Selon des crashs-tests publiés par Test Achat, les enfants seraient mieux protégés dans une remorque que dans un vélo cargo. L’étude affirme que les passagers du vélo cargo peuvent en être éjectés en cas de collision. Mais selon l’Institut Belge pour la Sécurité Routière (VIAS), ces crashs-tests comparatifs n’ont pas beaucoup de sens. "Il faut éviter d'effrayer inutilement les parents avec des images qui, finalement, n’ont qu’un but : c’est de choquer. Il y a plus important que cela. Malheureusement, en cas d’accident entre une voiture et un vélo, c’est le pot de terre contre le pot de fer", déclare Benoît Godart, porte-parole de VIAS.

Vélo cargo, vélo remorque ou vélo avec le traditionnel siège sur le porte-bagage ? Pour une gérante de magasin que nous avons interrogé, il faut avant tout bien choisir son matériel. "Pour moi, ça a du sens en tout cas de placer un enfant dans un siège, avec un arrimage robuste. Il faut un siège qui réponde aux normes européennes et que l’enfant porte un casque, un porte-bagage de qualité sur le vélo et des freins sécures. Ça c‘est vraiment très important ! Mais on retrouve ces conditions dans le cargo aussi", souligne Isabelle Parmentier.

Pour assurer la sécurité de vos enfants, n’oubliez pas le port du casque dans tous les cas, la ceinture de sécurité, ainsi que des éléments colorés, fluos et réfléchissant la lumière sur les vélos.