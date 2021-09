Venise: Penélope Cruz et Banderas rois de l'autodérision dans "Competencia Oficial"

Penélope Cruz et Antonio Banderas ont mis les rieurs de leur côté samedi à la Mostra de Venise avec "Competencia Oficial", une comédie bourrée d'autodérision sur les travers du cinéma.

Signé d'un duo de réalisateurs argentins, Gastón Duprat et Mariano Cohn, ce film de 01H54 en lice pour le Lion d'Or se moque avec élégance et brio des travers des acteurs et réalisateurs.

Penélope Cruz a enfilé une volumineuse perruque rousse pour se glisser dans la peau de Lola, une célèbre réalisatrice à laquelle un milliardaire - qui ne connaît rien à l'art mais souhaite laisser une trace dans l'histoire - décide de commander un film. C'était ça ou construire un pont.

Pour travailler avec elle, deux acteurs brillants mais que tout oppose: Félix, star hollywoodienne, sexy, charismatique et tellement sûr de lui, évidemment interprété par Antonio Banderas. Et Ivan, un acteur de théâtre renommé, lettré et faussement humble - le rôle a été confié à l'acteur argentin Oscar Martinez.

Ce trio doit préparer le tournage et répéter ensemble - pas facile lorsqu'on partage si peu de choses, si ce n'est un égo surdimensionné.

Dans le film, la réalisatrice va soumettre ses acteurs à des exercices plus ou moins farfelus pour tenter de les faire surmonter leur narcissisme. Des Golden Globe vont être passés à la broyeuse mécanique, les deux acteurs, qui doivent jouer des frères, emballés dans du cellophane, et des torrents d'insultes échangés par deux interprètes en roue libre...

La réalisatrice et ses ambitions artistiques en prennent aussi pour leur grade.

"Pour moi, ça a été très libérateur, très amusant d'interpréter ce personnage sauvage, cette psychopathe charmante, à la fois intelligente et complètement imbécile, sans filtre et qui n'en a rien à faire de ce qu'on pense d'elle", a expliqué à Venise Penélope Cruz. Qui a eu l'idée d'origine du film et précise: "Ca ne me plairait pas du tout de lui ressembler !"

Mesquinerie, snobisme, petits arrangements avec soi-même... "Le film décrit au fond une partie de l'être humain", a enchaîné Antonio Banderas. "Dans ce cas, ce sont des acteurs, mais on pourrait très bien l'appliquer à la politique, ou à n'importe quelle activité humaine".

Le scénario s'est nourri de l'expérience des acteurs: "Notre idée, c'était de montrer la cuisine, les stratégies des acteurs pour nous émouvoir", a expliqué Gaston Duprat, qui a déjà réalisé plusieurs films avec son complice Mariano Cohn, dont la comédie "Citoyen d'Honneur" (2017).

Dans l'une des scènes, Ivan pousse de grands cris grotesques avant de tourner - une façon de se mettre en condition pour le rôle, explique-t-il. "Ce +MMMMAAAAOOOOHHHH+ existe vraiment", a raconté Antonio Banderas. "J'ai tourné avec un acteur qui faisait vraiment ça... La première fois, j'ai cru que c'était une vache !"