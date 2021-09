Les sportifs paralympiques sont vus comme des modèles par près de 9 Belges sur 10

(Belga) Selon une étude de la VUB menée auprès d'un millier de Flamands et d'un millier de francophones, 86% des personnes interrogées considèrent les sportifs paralympiques comme des modèles.

82% des sondés estiment ainsi que ces sportifs contribuent à améliorer l'inclusion des personnes handicapées dans la société et 79% pensent qu'ils devraient promouvoir le sport auprès des jeunes souffrant de handicap. La population interrogée assure également s'intéresser aux prestations des sportifs paralympiques, 73% trouvant important que la Belgique remporte des médailles et 80% assurant qu'une médaille paralympique est aussi importante qu'une récompense olympique. Pourtant, en Flandre, seuls 4% du budget pour le sport de haut niveau sont consacrés à l'handisport. Trop peu, selon le professeur de la VUB Veerle De Bosscher. "Pour égaler ou dépasser, lors des prochains jeux, les 15 médailles remportées cette fois-ci, davantage de ressources sont nécessaires pour soutenir les athlètes paralympiques et leur entourage. Si la valeur sociale du sport de haut niveau est élevée, il faut oser investir davantage", a-t-elle pointé. (Belga)