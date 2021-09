Les dragons de Komodo "en danger" sur la "liste rouge" des espèces menacées: le réchauffement climatique en cause

Près de 30% des espèces étudiées dans la "Liste rouge" de l'Union internationale de conservation de la nature (UICN) sont "menacées" d'extinction, selon la mise à jour de ce véritable baromètre du vivant publiée samedi à Marseille à l'occasion du congrès mondial de l'organisation. Parmi ces espèces emblématiques, le célèbre dragon de Komodo...

Au total, l'Union internationale de conservation de la nature a étudié 138.374 espèces, dont 38.543 (quelque 28%) sont classées dans les différentes catégories "menacées", alors que les spécialistes alertent sur un effondrement en cours de la biodiversité, certains évoquant une "sixième extinction de masse".

Parmi les espèces emblématiques, les dragons de Komodo, plus grand lézard au monde, ont vu leur statut passer de "vulnérable", plus basse des catégories menacées, à "en danger" samedi sur la "liste rouge" des espèces menacées de l'UICN. En cause? Les changements climatiques.

"La hausse des températures, et donc du niveau de la mer, devrait réduire leur habitat d'au moins 30% dans les 45 prochaines années", avertit l'UICN. Et les individus vivant hors du parc naturel de Komodo, qui couvre une partie des îles en Indonésie où ils sont présents, voient en outre leur habitat menacé par l'activité humaine.