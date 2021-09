Bilan positif pour la 31e édition de la foire agricole de Battice-Herve

(Belga) La 31e édition de la foire agricole de Battice-Herve s'est tenue de samedi à dimanche à Battice (Herve, province de Liège). Un succès, selon les organisateurs, interrogés à l'issue de l'événement.

Avec ses 150 exposants et ses 2.000 animaux présents, la foire agricole de Battice s'est tenue samedi et dimanche rue du Charneux à Battice. 25.000 visiteurs étaient attendus sur le site. Même si aucun bilan chiffré n'a encore pu être communiqué, l'événement est une réussite selon les organisateurs. "C'est un vrai succès. Le défi était immense et les bénévoles de la foire de Battice l'ont relevé", s'est félicitée Pascale Larondelle, organisatrice de la foire agricole, auprès de l'agence Belga. En l'absence de la foire de Libramont, il s'agissait du plus grand rendez-vous agricole wallon cette année. Un moment qui était très attendu par la profession. La foire, qui s'étendait sur 10 hectares, s'est terminée dimanche vers 19h00. (Belga)