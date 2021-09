Castex au salon Global Industrie pour lancer la réindustrialisation

Près de 9.000 entreprises aidées pour leur numérisation, et 553 projets de relocalisation engagés en un an: Jean Castex est attendu lundi au salon Global Industrie à Lyon pour faire le bilan de la première année du plan de relance, et poser les jalons d'une réindustrialisation qui se voudrait respectueuse du climat.

Le Premier ministre interviendra en clôture d'une séance plénière du Conseil national de l'Industrie (CNI) le jour de l'inauguration du salon, devant patrons et syndicats des différentes branches du secteur et les représentants de l'Etat.

En un an, près de la moitié du pactole des 100 milliards d'euros mis sur la table par l'Etat -assumé à 40% par l'Union européenne- pour endiguer la crise économique et sociale née de la pandémie, a été "engagé", et 70% devraient l'être d'ici la fin de l'année, a indiqué Matignon dimanche soir.

Des projets sont nés un peu partout sur le territoire, sélectionnés par des commissions locales pilotées par les préfets de régions: numérisation de PME, modernisation d'entreprises familiales de l'agroalimentaire, de la santé, ou de la construction bois, aides ciblées à celles de l'aéronautique et de l'automobile touchées de plein fouet par la crise sanitaire pour se diversifier vers les mobilités décarbonées ou améliorer leur taux de recyclage des métaux et matériaux, relocalisation en France de certaines productions, financement de la rénovation thermique des bâtiments, financement des achats de voitures plus respectueuses de l'environnement, rénovation d'écoles, et lancement de formations pour des jeunes sans qualification.

- "Mettre fin à la capitulation industrielle" -

L'industrie à elle seule doit recevoir 35 des 100 milliards. L'objectif est quadruple: moderniser pour maintenir la compétitivité, engager la transition énergétique, améliorer l'indépendance industrielle du pays, et soutenir l'emploi et la cohésion sociale.

Pour l'heure, 2,9 milliards d'euros publics ont été dépensés dans l'industrie, permettant par effet de levier des investissements productifs à hauteur de 11,7 milliards d'euros dans les usines, a précisé un conseiller de Bercy, en faisant valoir que 70% des projets étaient situés "hors espace urbain".

Quelque 8.880 entreprises, essentiellement des PME dans les régions, ont bénéficié d'aides pour se moderniser: robotisation, réalité augmentée, logiciels de manufacturing execution systems (MES)...

Côté relocalisation, 553 projets ont été soutenus, a indiqué le cabinet de la ministre de l'Industrie Agnès Pannier Runacher. Le Premier ministre se rendra lundi après-midi sur le site d'une usine Seqens fabricant le principe actif du paracétamol à Roussillon en Isère. La France s'est rendu compte avec effroi durant la pandémie qu'elle importait quasiment tout son paracétamol.

Les dispositifs destinés aux particuliers, aides à la rénovation thermique des bâtiments, et aide à l'acquisition de véhicules moins polluants, ont chacun drainé plus de 400.000 dossiers.

Ce qui fait dire au Premier ministre que le plan "est en train de changer concrètement" la vie des Français.

Mais les industriels et les grands groupes, réunis au salon, attendent déjà la suite, annoncée en juillet par Emmanuel Macron: un "plan d'investissement" pour "mettre fin à la capitulation industrielle des 30 dernières années" selon le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, qui ne sera pas présent à Lyon contrairement à ce qui avait été initialement envisagé.

Il doit être annoncé "dans les prochaines semaines" et amorcera l'investissement dans des secteurs stratégiques d'avenir, "pas rentables immédiatement", mais porteurs de grands débouchés, comme "l'hydrogène vert, l'intelligence artificielle, l'espace, les semi-conducteurs et le nouveau nucléaire" précise M. Le Maire dans le document bilan édité par le gouvernement.

Cependant, à quelques mois de la prochaine élection présidentielle, aucune annonce précise sur le sujet n'est attendue pendant ce salon, a indiqué à l'AFP une source industrielle.