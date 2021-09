Le personnel soignant manifeste dans les rues de Bruxelles: "L'infirmière est toujours laissée de côté"

Ils et elles en ont marre de leurs conditions de travail et demandent plus de reconnaissance. Infirmiers, infirmières et aides-soignants manifestent ce matin à Bruxelles à l'appel du syndicat autonome infirmier 'Union4U' et du mouvement des praticiens de l'art infirmier.

Quelles sont leurs revendications ? Gaëtan MESTAG, le vice-président d'Union4U, énumère: "L'infirmière est toujours laissée de côté. Elle a une expertise. On a mis des choses en place où elle n'a pas été complètement concertée avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Les normes d'encadrement n'ont pas été révisées depuis beaucoup trop longtemps ce qui ne permet pas de prendre correctement les patients en charge. Les salaires ne sont pas à la hauteur de ce que les infirmières et aides-soignantes méritent. On manque de personnel. Si on se bat comme des lionnes, c'est parce que demain on sera les patients. On veut nous aussi avoir droit un jour à des soins de qualité. Si possible à une qualité supérieure à ce qu'on est capable d'offrir aujourd'hui."

Le rassemblement commence dès 11h devant la gare centrale, les participants se dirigeront vers la rue de la loi et le cabinet du ministre de la Santé. Vu le nombre de grévistes prévu, plusieurs grands hôpitaux bruxellois ont dû réquisitionner du personnel.