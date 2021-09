Covid: la Nouvelle-Zélande lève le confinement national sauf à Auckland

(Belga) La Nouvelle-Znde va mettre fin cette semaine au confinement national de l'archipel, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern en précisant qu'il restera en vigueur à Auckland, épicentre de l'épidémie de Covid-19 dans le pays.

Dans la nuit de mardi à mercredi, environ trois millions de Néo-Zélandais pourront à nouveau sortir et les écoles rouvriront jeudi, pour la première fois depuis trois semaines, a détaillé Mme Ardern. Elle a cependant souligné qu'à Auckland, la grande ville de l'Île du Nord où le variant Delta, beaucoup plus contagieux, est apparu pour la première fois mi-août, le confinement restera en vigueur au moins une semaine supplémentaire, l'épidémie n'y étant pas totalement maîtrisée. Mme Ardern s'est félicitée d'un nombre de cas en baisse tout en rappelant que le variant Delta change la donne, empêchant la levée des restrictions à Auckland. "Nous avons tellement bien réussi à maîtriser cette épidémie, le confinement a été efficace mais ce n'est pas terminé", a-t-elle déclaré, soulignant que le pays ne peut pas se "permettre la moindre erreur". Les habitants du reste de l'archipel ne seront plus confinés mais la vie ne reprendra pas pour autant son cours normal. Les rassemblements à l'intérieur seront limités à 50 personnes et les gens devront porter un masque dans certains lieux clos et présenter un QR code. Le premier cas d'origine locale de contamination en six mois a été enregistré mi-août, conduisant à un confinement national de ce pays de cinq millions d'habitants. (Belga)