ELU, le robot capable de transformer l'air en eau: un bel espoir pour les zones les plus arides de la planète (vidéo)

Cet ingénieur mécatronique égyptien peut transformer l'air en gouttelettes d'eau, grâce à ELU, un robot qu'il a conçu pour utiliser l'humidité et la transformer en eau grâce à l'intelligence artificielle.

L'ingénieur de 28 ans s'est inspiré des missions de la NASA sur Mars et a construit son robot pour fonctionner dans des conditions météorologiques similaires à la planète. Grâce aux réglages du robot, Mahmoud Elkoumy propose qu'ELU puisse absorber l'humidité sur Mars et la transformer en eau potable.

La nouvelle technologie à faible coût, soutenue par l'intelligence artificielle, peut générer de grandes quantités d'eau avec moins d'énergie, en utilisant des polymères, explique Mahmoud Elkoumy. D'autres technologies utilisées pour produire de l'eau à partir de l'air, y compris les échangeurs de chaleur mécaniques, sont plus chères et plus énergivores, a-t-il ajouté.

Il a fallu neuf mois à Elkoumy pour parvenir à concevoir complètement ELU, qui lui a coûté près de 250 $. Le coût de production d'un litre d'eau via ELU ne varie que de 1,5 à 2 centimes, contre 20 centimes avec d'autres technologies, selon le jeune chercheur. Elkoumy souhaite que son projet autofinancé puisse être utilisé à plus grande échelle non seulement sur Mars, mais dans d'autres zones arides avec peu ou pas d'accès aux ressources en eau.

"Je peux lancer des usines qui peuvent générer plus de 5.000 litres par jour ou même 50.000 litres, je peux les faire évoluer sans aucun problème. Je peux aussi l'utiliser non seulement sur Mars mais dans n'importe quelle zone désertique qui n'a pas accès aux ressources naturelles en eau comme les rivières, les puits. Le creusement de puits est si coûteux, tout comme le coût des extensions de rivières, le coût de production d'eau à partir de l'air est relativement inférieur à celui des autres technologies disponibles", affirme le jeune ingénieur.