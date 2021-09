Un mardi après-midi inondé de soleil

(Belga) Le temps restera sec et ensoleillé avec quelques voiles d'altitude mardi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 23°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 28°C dans l'ouest, sous un vent généralement faible.

Le temps sera de nouveau sec, ensoleillé et chaud mercredi. Les maxima s'échelonneront de 23 à 28 ou localement 29°C, tandis que le vent soufflera modérément. En soirée, le temps restera sec. Jeudi, la nébulosité sera variable, voire abondante par endroits, avec des averses qui pourront localement adopter un caractère orageux. Quelques moments ensoleillés et plus secs se faufileront néanmoins durant l'après-midi, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Les maxima se situeront entre 19°C en Hautes Fagnes et 24 ou localement 25°C dans l'ouest, sous un vent faible à modéré. Les nuages et les averses devraient s'attarder au-dessus de la Belgique jusqu'à la fin de la semaine. (Belga)