Jean-Paul Belmondo passait toujours dans son restaurant préféré à Bruxelles: "Il était attentionné, sans chichi"

Jean-Paul Belmondo avait ses habitudes lorsqu'il venait à Bruxelles. Il ne loupait jamais un passage par son restaurant préféré dans le centre-ville. Sa patronne, Sandra, se souvient de lui comme d'un client qui ne faisait pas de manières.

A chaque passage dans notre pays ces dernières années, Jean-Paul Belmondo fréquentait "Le Marmiton", un restaurant dans le centre de Bruxelles. L’acteur y a célébré notamment un anniversaire en avril 2012. Bonne fourchette, il appréciait beaucoup la cuisine belge. "Je sais qu’il aimait bien les croquettes au fromage, les crevettes, l’américain. Des plats typiquement belges", confie Sandra, la gérante de l’établissement.

Ses arrivées et ses départs du restaurant provoquaient à chaque fois un attroupement bon enfant. "Une fois que les gens savaient qu’il était ici, les galeries étaient remplies pour l’acclamer sans personne pour l’embêter. Juste de la sympathie envers lui", se souvient Sandra.

La surprise de Jean Dujardin

En juin 2012, Jean-Paul Belmondo a été décoré de l’ordre de Léopold. Un moment d’anthologie. Pendant la soirée, son ami Jean Dujardin lui a réservé une surprise. "Jean Dujardin est sorti chercher les musiciens de rue. Et du coup ils sont rentrés et pendant 20 minutes ils ont joué vraiment n’importe quoi. Cela a mis une ambiance de folie ici. C’était vraiment un moment drôle et sympa", raconte la gérante du "Marmiton".

Sandra a gardé des photos de cette grande époque et des impressions toutes positives. "Chaque fois qu’il me voyait, il m’appelait par mon prénom. Il était attentionné avec tout le personnel. Il disait bonjour à tout le monde. Aucun chichi. Je ne peux rien dire de négatif sur lui. Que du positif", témoigne-t-elle.

Ce restaurant galerie de la Reine gardera longtemps le souvenir de Bébel.