Inondations: sur 38.500 logements impactés, 642 ont été totalement détruits

Plus de 38.500 logements ont été impactés par les inondations meurtrières qui ont frappé la Wallonie à la mi-juillet, a indiqué le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon, mardi, en commission du parlement wallon.



Selon les chiffres les plus récents du commissariat à la reconstruction, 38.543 logements ont été touchés, dont 642 ont été totalement détruits ou sont à détruire et 4.940 ont été partiellement détruits. Les autres logements ont été plus légèrement touchés, a détaillé le ministre face aux nombreuses questions des parlementaires régionaux.

Les sociétés de logement public ont elles aussi payé un lourd tribut à la catastrophe. Ainsi, 1.466 logements publics ont été impactés, dont 231 sont totalement sinistrés et 441 fortement abîmés. "Quelque 600 logements sont touchés à Fléron; 255 chez Logivesdre", a notamment cité Christophe Collignon. Dans ce cadre, ce dernier s'apprête à proposer au gouvernement wallon le déblocage d'une nouvelle tranche de 25 millions d'euros pour la rénovation de plusieurs centaines de logements publics.