Bolsonaro veut écrire "une nouvelle histoire du Brésil"

(Belga) Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré mardi qu'une "nouvelle histoire du Brésil" était en train d'être écrite, en haranguant les dizaines de milliers de manifestants venus le soutenir à Brasilia. "À partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence à être écrite au Brésil. Je demande à Dieu de me donner la sagesse et le courage nécessaire pour prendre les bonnes décisions", a-t-il scandé devant la foule massée sur l'esplanade des Ministères de la capitale brésilienne.

"Je serai toujours aux côtés du peuple brésilien", a-t-il ajouté. En ce 7 septembre, fête de l'Indépendance au Brésil, le président d'extrême droite a lancé un appel à ses partisans dans tout le pays à descendre dans la rue pour une démonstration de force, en pleine crise institutionnelle. Le chef de l'Etat est notamment en guerre ouverte avec la Cour suprême, qui a déclenché plusieurs enquêtes contre lui et son entourage, notamment pour diffusion de fausses informations. "Nous ne voulons pas de rupture. Nous ne voulons pas nous battre avec les autres pouvoirs. Mais nous ne pouvons pas permettre que quiconque mette en péril notre liberté", a-t-il ajouté. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont également commencé à se rassembler sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, et sur l'avenue Paulista de Sao Paulo, la ville la plus peuplée du pays. Jair Bolsonaro doit s'y rendre dans l'après-midi, pour prononcer un autre discours. (Belga)