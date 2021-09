Météo - Un dernier bain de soleil mercredi avant le retour de la pluie

(Belga) La journée sera à nouveau chaude et ensoleillée mercredi avec tout au plus quelques passages de nuages élevés sans conséquence, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima s'échelonneront de 23 degrés en Hautes­ Fagnes à 28 ou localement 29 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur sud- est.

Ce soir, le temps restera sec et le ciel peu nuageux. En cours de nuit, la nébulosité augmentera sur l'ouest du pays et le long de la frontière française, tout comme le risque de quelques averses en fin de nuit. Il fera doux avec des minima le plus souvent compris entre 12 et 18 degrés. Dans certaines vallées de l'Ardenne, le mercure pourrait chuter vers les 8 degrés. Le vent faible à modéré virera du sud­-est au sud. Jeudi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec des averses qui pourront localement adopter un caractère orageux. Le risque d'averses (orageuses) est plus marqué sur l'est du pays que sur l'ouest et le centre. Les maxima se situeront entre 19 degrés en Hautes­ Fagnes et 24 ou localement 25 degrés sur l'ouest, sous un vent généralement modéré de sud­-ouest.