Le prix du tabac a augmenté cette année: cela pousse-t-il les fumeurs à changer leurs habitudes?

Ce matin sur Bel RTL, l'économiste Bruno Wattenbergh nous parle de tabac. Il nous propose de vérifier si les hausses récentes des accises ont poussé les fumeurs à changer leurs habitudes.

Cette année les accises sur le tabac ont fortement augmenté. Dans quelles proportions ?

Le paquet de 20 cigarettes coûtait 6,80€ l’année passée, et 7,50€ cette année. Quant au tabac à fumer de 50 grammes, il est passé de 9,70€ à 11,17€. Ce qui correspond à une hausse entre 10 et 15%.

Une hausse qui s’inscrit dans une logique de santé publique et dont les motifs déclarés sont "d’arriver à une génération sans tabac".

Quelles ont été les conséquences de ces hausses sur la consommation de tabac ?

Une baisse somme toute assez limitée de 1,44% par rapport à l’année passée sur la même période. Mais ce chiffre est tronqué parce qu’avec le COVID, il y a eu moins d’achats aux frontières. Ce sont surtout les cigares et les cigarillos qui sont en baisse contrairement aux cigarettes et au tabac en vrac dont la baisse est moins marquée.

Les consommateurs modifieraient donc leur consommation grâce à cette hausse ?

Pas tous malheureusement. Les fumeurs inconditionnels ou trop accros vont traquer les alternatives moins chères : une marque moins chère, un paquet de cigarette plus grand ou opter pour du tabac à fumer. Résultat, on a vu arriver sur le marché, comme l’explique Gondola, des conditionnements reprenant jusqu’à 60 cigarettes, alors que dans le passé la plupart des marques n’existaient qu’en paquet de 20 ou 25 pièces.

Est-ce que l’on a une idée des effets du passage au paquet dit "neutre" ?

Je n’ai pas trouvé d’étude scientifique récente, mais selon Gondola qui cite Carrefour il s'avère que ce changement n'a eu que peu ou pas d'impact sur les ventes. A chaque changement majeur de la législation concernant la visibilité des emballages, on constate une baisse de la consommation pendant une période d'environ 2 mois, et se stabilise ensuite. Par contre cela risque de faire disparaitre les plus petits acteurs du secteur.

Un échec cette hausse des accises ?

Pas nécessairement. D’abord cette hausse des accises va compenser en partie les coûts de santé publique liés au tabac. Ensuite, si elle ne va pas décourager les véritables accros, elle va contribuer à décourager certains jeunes de s’ancrer dans la tabagie. Et enfin, cette hausse n’est que la première d’un programme de hausse annuelle qui va s’étendre sur les deux prochaines années.

En tous cas ces chiffres m’ont inspiré un petit calcul :

Si un fumeur consomme un paquet de cigarettes par jour à 7,5€, cela revient à un montant équivalent à ce qu’il paierait pour un prêt hypothécaire de 57.000€, sur 25 ans à un taux de 1,5€. Soit 228€ par mois. Pas sûr que ce calcul réjouisse tout le monde.